Євробачення-2019: журі Білорусі відсторонили від голосування у фіналі конкурсу

Журі Білорусі відсторонили від голосування у фіналі Євробачення-2019, який відбудеться сьогодні в Ізраїлі. Про це Європейський мовний союз (EBU) повідомив виданню Eurovoix.\r\nТак, повідомляється, що приводом для відсторонення Білорусі від голосування в конкурсі став витік інформації про голосування національного журі, результати якого повинні бути засекречені до фіналу. Ці дані підтвердили організатори конкурсу.\r\nГолосування членів журі проходить не в прямому ефірі, а за день до нього, під час спецвиступів учасників конкурсу.\r\nНаціональне журі від кожної країни повинне надіслати свої оцінки в EBU, який підсумовує ці дані з результатами глядацького голосування, а потім виставляє остаточний бал.\r\nПри розподілі балів будуть враховуватися тільки голоси глядачів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перший півфінал Євробачення відбувся 14 травня, переможцями якого стали Кіпр, Словенія, Чехія, Білорусь, Сербія, Австралія, Ісландія, Естонія, Греція та Сан-Марино.\r\nТим часом, в Америці запустять аналог Євробачення.