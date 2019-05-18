підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
18 травня 2019, субота, 21:03 21
Життя 2019-05-18T22:00:02+03:00
Українські Новини
Євробачення-2019: журі Білорусі відсторонили від голосування у фіналі конкурсу

Євробачення-2019: журі Білорусі відсторонили від голосування у фіналі конкурсу

Євробачення 2019. Фото: eurovision.tv
Євробачення 2019. Фото: eurovision.tv

Журі Білорусі відсторонили від голосування у фіналі Євробачення-2019, який відбудеться сьогодні в Ізраїлі. Про це Європейський мовний союз (EBU) повідомив виданню Eurovoix.

Так, повідомляється, що приводом для відсторонення Білорусі від голосування в конкурсі став витік інформації про голосування національного журі, результати якого повинні бути засекречені до фіналу. Ці дані підтвердили організатори конкурсу.

Голосування членів журі проходить не в прямому ефірі, а за день до нього, під час спецвиступів учасників конкурсу.

Національне журі від кожної країни повинне надіслати свої оцінки в EBU, який підсумовує ці дані з результатами глядацького голосування, а потім виставляє остаточний бал.

При розподілі балів будуть враховуватися тільки голоси глядачів.

Як повідомляли Українські Новини, перший півфінал Євробачення відбувся 14 травня, переможцями якого стали Кіпр, Словенія, Чехія, Білорусь, Сербія, Австралія, Ісландія, Естонія, Греція та Сан-Марино.

Тим часом, в Америці запустять аналог Євробачення.

Більше новин про: Євробачення-2019 Білорусь Євробачення

Архів
Новини
Порошенко надав громадянство голові АМПУ Вецкагансу 22:00
В Африці напали на Шварцнеггера 21:30
Євробачення-2019: журі Білорусі відсторонили від голосування у фіналі конкурсу 21:03
Джуліані заявив, що Зеленський оточив себе ворогами Трампа і закликав заарештувати Коломойського 20:40
Порошенко призначив стипендії ім. Левка Лук'яненка Сенцову, Сущенку і Балуху 20:20
більше новин
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні 14:20
Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації 19:13
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
Вибори в Харкові для мене – це виклик, – Грановський 08:52
більше новин
Поняття віскі, яке не відповідало європейським нормам, виключено із законодавства 17:49
Турчинов подав у відставку 16:52 Документ
Коаліція "Європейська Україна" припинила роботу 10:42
П'ять президентів європейських країн приїдуть на інавгурацію Зеленського 17:25
Ураган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ
Фото дня: ураган-смерч зніс понад 100 гектарів лісу в Житомирській області 22:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok