На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки

У зоні проведення Операції об'єднаних сил російсько-окупаційні війська здійснили обстріл житлових будинків у населеному пункті Золоте. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації, пише штаб ООС в Facebook.

Так, повідомляється, що 17 травня близько 7:00 ранку бойовики обстріляли населений пункт Золоте-1 в Луганській області. Обстріл вівся з артилерійських систем калібру 120 мм

"Під час проведення обстеження мобільною групою ВУС СЦКК зафіксовано по вулиці Лесі Українки від попадання в будинок і розриву артилерійського снаряду калібру 122 мм руйнування даху, частково пошкоджено стелю, санітарні прибудови, коридор і кухня, вікна у спальні", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що від обстрілу постраждали сусідні будинки. Спостерігачі зафіксували вибиті шибки у вікнах житлових і господарських будівель. Також було зафіксовано 6 слідів від потрапляння артилерійських снарядів поблизу автомобільного шляхопроводу.

Також українська сторона СЦКК зафіксувала 6 слідів від потрапляння артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 800 метрів від житлових будинків населеного пункту Золоте-4.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосувавши незаконне озброєння.

Раніше бойовики обстріляли житлові будинки в Золотому і Новоолександрівці: 1 військовий ЗСУ загинув, ще 2 людей поранені.