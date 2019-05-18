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18 травня 2019, субота, 18:25 26
Суспільство 2019-05-18T19:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки

На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки

Бойовики обстріляли житлові будинки. Фото: Facebook/штаб ООС
Бойовики обстріляли житлові будинки. Фото: Facebook/штаб ООС

У зоні проведення Операції об'єднаних сил російсько-окупаційні війська здійснили обстріл житлових будинків у населеному пункті Золоте. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації, пише штаб ООС в Facebook.

Так, повідомляється, що 17 травня близько 7:00 ранку бойовики обстріляли населений пункт Золоте-1 в Луганській області. Обстріл вівся з артилерійських систем калібру 120 мм

"Під час проведення обстеження мобільною групою ВУС СЦКК зафіксовано по вулиці Лесі Українки від попадання в будинок і розриву артилерійського снаряду калібру 122 мм руйнування даху, частково пошкоджено стелю, санітарні прибудови, коридор і кухня, вікна у спальні", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що від обстрілу постраждали сусідні будинки. Спостерігачі зафіксували вибиті шибки у вікнах житлових і господарських будівель. Також було зафіксовано 6 слідів від потрапляння артилерійських снарядів поблизу автомобільного шляхопроводу.

Також українська сторона СЦКК зафіксувала 6 слідів від потрапляння артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 800 метрів від житлових будинків населеного пункту Золоте-4.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосувавши незаконне озброєння.

Раніше бойовики обстріляли житлові будинки в Золотому і Новоолександрівці: 1 військовий ЗСУ загинув, ще 2 людей поранені.

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