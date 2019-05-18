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18 травня 2019, субота, 16:57 6
Силові структури 2019-05-18T17:03:04+03:00
Українські Новини
В Одесі розпочала роботу "туристична поліція"

В Одесі розпочала роботу "туристична поліція"

Поліція. Фото: 112.ua
Поліція. Фото: 112.ua

Управління Національної поліції в Одеській області відкрило 4 станції "туристичної поліції" в Одесі.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціії в Одеській області, передають Українські Новини.

"У зв'язку з початком туристичного сезону, правоохоронці заступили на охорону громадського порядку курортних місць міста. Загалом залучено близько 500 правоохоронців. Це військовослужбовці Національної гвардії, працівники управління патрульної поліції й батальйон поліції особливого призначення", - повідомили у відомстві.

Станції туристичної поліції відкриті на пляжах "Золотий берег", "Ланжерон", "Аркадія" і "Лузанівка".

Вони будуть працювати в цілодобовому режимі.

Як повідомляли Українські Новини, головний поліцейський Одеської області подав у відставку.

Також Нацполіція витратить майже 200 млн гривень на спецавтомобілі.

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