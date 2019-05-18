В Одесі розпочала роботу "туристична поліція"

Управління Національної поліції в Одеській області відкрило 4 станції "туристичної поліції" в Одесі.\r\nПро це повідомляє прес-служба Нацполіціії в Одеській області, передають Українські Новини.\r\n"У зв'язку з початком туристичного сезону, правоохоронці заступили на охорону громадського порядку курортних місць міста. Загалом залучено близько 500 правоохоронців. Це військовослужбовці Національної гвардії, працівники управління патрульної поліції й батальйон поліції особливого призначення", - повідомили у відомстві.\r\nСтанції туристичної поліції відкриті на пляжах "Золотий берег", "Ланжерон", "Аркадія" і "Лузанівка".\r\nВони будуть працювати в цілодобовому режимі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, головний поліцейський Одеської області подав у відставку.\r\nТакож Нацполіція витратить майже 200 млн гривень на спецавтомобілі.