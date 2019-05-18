Фото дня: потужна злива затопила вулиці і двори в Рівненській області

У північних районах Рівненської області через випадання великої кількості опадів були підтоплені деякі земельні ділянки з будинками. Фото, а також відео затоплених територій з висоти пташиного опублікували сьогодні, 18 травня, в прес-службі ДСНС області.\r\nТак, повідомляється, що рятувальники продовжують надавати допомогу місцевому населенню північних районів області, чиї домоволодіння підтопили грунтові води внаслідок сильних дощів.\r\n\r\nКрім того, окремо співробітники ДСНС проводять моніторинг ситуації в Рокитнівському районі з допомогою квадрокоптера.\r\n\r\nНаголошується, що в Рокитнівському районі ситуація з підтопленням дещо складніше, ніж в інших сусідніх районах. Всього в наданні допомоги залучено 9 мотопомп, 6 автоцистерн та 30 рятувальників.\r\nПідтоплені будинки в Рівненській області. Фото: ДСНС\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Івано-Франківської області підтоплені сотні будинків.\r\nТим часом, синоптик розповіла про погоду на вихідних.