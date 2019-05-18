підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
18 травня 2019, субота, 16:15 19
Суспільство 2019-05-18T16:33:39+03:00
Українські Новини
Фото дня: потужна злива затопила вулиці і двори в Рівненській області

Фото дня: потужна злива затопила вулиці і двори в Рівненській області

У північних районах Рівненської області через випадання великої кількості опадів були підтоплені деякі земельні ділянки з будинками. Фото, а також відео затоплених територій з висоти пташиного опублікували сьогодні, 18 травня, в прес-службі ДСНС області.

Так, повідомляється, що рятувальники продовжують надавати допомогу місцевому населенню північних районів області, чиї домоволодіння підтопили грунтові води внаслідок сильних дощів.

Крім того, окремо співробітники ДСНС проводять моніторинг ситуації в Рокитнівському районі з допомогою квадрокоптера.

Наголошується, що в Рокитнівському районі ситуація з підтопленням дещо складніше, ніж в інших сусідніх районах. Всього в наданні допомоги залучено 9 мотопомп, 6 автоцистерн та 30 рятувальників.

Підтоплені будинки в Рівненській області. Фото: ДержнсПідтоплені будинки в Рівненській області. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, у Івано-Франківської області підтоплені сотні будинків.

Тим часом, синоптик розповіла про погоду на вихідних.

Більше новин про: Підтоплення Затоплення вулиць Негода в Україні

Архів
Новини
У неділю майже по всій Україні буде спекотно і пройдуть короткочасні дощі 17:20
В Одесі розпочала роботу "туристична поліція" 16:57
Росія відмовилася допомогти Україні розслідувати справу про депортацію кримських татар, - прокуратура 16:36
Підтоплені будинки в Рівненській області. Фото: ДСНС
Фото дня: потужна злива затопила вулиці і двори в Рівненській області 16:15
Відео дня: на вокзалі в Києві відбувся перформанс до річниці депортації кримських татар 15:55
більше новин
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
Вибори в Харкові для мене – це виклик, – Грановський 08:52
Розпуск парламенту можливий, - депутат Міщенко 13:44
більше новин
Геращенко написала заяву про вихід з підгрупи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 17:44
Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці 18:07
Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською 18:36
Поняття віскі, яке не відповідало європейським нормам, виключено із законодавства 17:49
Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024 18:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok