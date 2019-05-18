Фото дня: потужна злива затопила вулиці і двори в Рівненській області

У північних районах Рівненської області через випадання великої кількості опадів були підтоплені деякі земельні ділянки з будинками. Фото, а також відео затоплених територій з висоти пташиного опублікували сьогодні, 18 травня, в прес-службі ДСНС області.

Так, повідомляється, що рятувальники продовжують надавати допомогу місцевому населенню північних районів області, чиї домоволодіння підтопили грунтові води внаслідок сильних дощів.

Крім того, окремо співробітники ДСНС проводять моніторинг ситуації в Рокитнівському районі з допомогою квадрокоптера.

Наголошується, що в Рокитнівському районі ситуація з підтопленням дещо складніше, ніж в інших сусідніх районах. Всього в наданні допомоги залучено 9 мотопомп, 6 автоцистерн та 30 рятувальників.

Підтоплені будинки в Рівненській області. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, у Івано-Франківської області підтоплені сотні будинків.

Тим часом, синоптик розповіла про погоду на вихідних.