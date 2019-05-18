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18 травня 2019, субота, 15:13 95
Політика 2019-05-18T15:34:40+03:00
Українські Новини
Я вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації, - Зеленський

Я вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації, - Зеленський

Новообраний Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить у звільнення батьківщини кримських татар від окупації. Про це Зеленський написав у соціальній мережі Facebook з нагоди 75-ї річниці депортації кримських татар, передають Українські Новини.

"Я вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації. І яким би довгим не був шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом з Кримом. Ми зробимо це разом. Не забувайте, що навіть сама темна ніч закінчується світанком!", - написав Зеленський.

За його словами, цей день нагадує українцям, що можна знищити людей, але дух цілого народу - ніколи.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар: пройде хвилина мовчання.

Зазначимо, що День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму відзначається 18 травня кожного року.

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