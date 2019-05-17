Порошенко надав українське громадянство сестрі Сенцова

Президент Петро Порошенко надав українське громадянство двоюрідній сестрі режисера Олега Сенцова Наталії Каплан.

Про це вона написала в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Звершилося! Я громадянка України", - повідомила Каплан.

Вона є двоюрідною сестрою Сенцова.

Каплан має громадянство Росії, але тривалий час проживає в Україні.

Вона проводить і координує публічні акції на захист брата, засудженого в РФ.

Як повідомляли Українські Новини, адвокату вдалося поспілкуватися з українським політв'язням Сенцовим в колонії.

Сенцов писав лист російській газеті, що не збирається здаватися.

Раніше Олега Сенцова виписали з медсанчастини і відправили у колонію на загальних підставах.