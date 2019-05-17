Порошенко надав українське громадянство сестрі Сенцова

Президент Петро Порошенко надав українське громадянство двоюрідній сестрі режисера Олега Сенцова Наталії Каплан.\r\nПро це вона написала в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Звершилося! Я громадянка України", - повідомила Каплан.\r\nВона є двоюрідною сестрою Сенцова.\r\nКаплан має громадянство Росії, але тривалий час проживає в Україні.\r\nВона проводить і координує публічні акції на захист брата, засудженого в РФ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, адвокату вдалося поспілкуватися з українським політв'язням Сенцовим в колонії.\r\nСенцов писав лист російській газеті, що не збирається здаватися.\r\nРаніше Олега Сенцова виписали з медсанчастини і відправили у колонію на загальних підставах.