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17 травня 2019, пʼятниця, 16:49 4
Політика 2019-05-18T14:30:06+03:00
Українські Новини
Порошенко надав українське громадянство сестрі Сенцова

Порошенко надав українське громадянство сестрі Сенцова

Наталія Каплан. Сестра Сенцова. Фото: Facebook/Наталія Каплан
Наталія Каплан. Сестра Сенцова. Фото: Facebook/Наталія Каплан

Президент Петро Порошенко надав українське громадянство двоюрідній сестрі режисера Олега Сенцова Наталії Каплан.

Про це вона написала в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Звершилося! Я громадянка України", - повідомила Каплан.

Вона є двоюрідною сестрою Сенцова.

Каплан має громадянство Росії, але тривалий час проживає в Україні.

Вона проводить і координує публічні акції на захист брата, засудженого в РФ.

Як повідомляли Українські Новини, адвокату вдалося поспілкуватися з українським політв'язням Сенцовим в колонії.

Сенцов писав лист російській газеті, що не збирається здаватися.

Раніше Олега Сенцова виписали з медсанчастини і відправили у колонію на загальних підставах.

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