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18 травня 2019, субота, 09:19 14
Суспільство 2019-05-18T14:30:03+03:00
Українські Новини
Коломойський заявив, що розслідування ФБР проти нього "нічим не закінчиться"

Коломойський заявив, що розслідування ФБР проти нього "нічим не закінчиться"

Відомий олігарх Ігор Коломойський заявив, що ФБР, можливо, і веде розслідування відносно нього, але воно нічим не закінчиться, тому що він "нічого протизаконного на території США, ЄС або України не здійснював". Про це Коломойський сказав в інтерв'ю програмі "Схеми".

"Може якесь розслідування та ведеться, напевно. І воно буде проведено, і нічим не завершиться, як завжди. Те, що стосується мене. Тому що я нічого протизаконного на території США, або ЄС, або України не скоював. І ви все це добре знаєте. А все інше - це політичні маніпуляції", - підкреслив олігарх.

"От Фірташ сидить там у Відні з політично вмотивованими звинуваченнями - і нічим це не закінчується. Нормально там себе почуває. Але теж дуже хоче повернутися в Україну.

Ось його звинуватили - і він на 5 років випав з української політичної, економічної і бізнес-тусовки. Але ми знаємо, хто за цим стоїть, що за цим стоїть - вже все стало відомо. У свій час по телевізору, я думаю, що всі покажуть - хто за цим стояв", - додав він.

А також Коломойський не отримав запрошення на інавгурацію Зеленського.

Раніше адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського "кримінальним олігархом".

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