"Закидав яйцями і заплювал": суд покарав скандального націоналіста за хуліганство в День перемоги у Львові

Суд оштрафував на 68 гривень активіста "Добровольчого руху Організації українських націоналістів" Антона Петрівського, що забросав яйцями гранітний монумент "Орден Великої вітчизняної війни" у Львові у день Перемоги 9 травня.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 9 травня близько 10:00 на території Пагорба Слави під час покладання квітів з нагоди 74-ї річниці Перемоги над нацистами націоналіст кинув 2 курячих яйця в пам'ятний знак у формі зірки.

Крім того, Петрівський під час перепалки плюнув в обличчя представниці "Українського вибору" Інні Іваночко.

Таким чином, активіст ОУН вчинив дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, а саме, дрібне хуліганство.

При розгляді справи він підтвердив обставини викладені в протоколах про адміністративне правопорушення, однак пояснив, що таким чином висловив свої погляди щодо пам'ятних знаків радянського режиму та осіб, які їх підтримують.

Беручи до уваги характер вчинених правопорушень, особу порушника, ступінь його вини, суддя визнав, що до нього слід застосувати вид адміністративного стягнення - штраф.

фото: dyvys.info

В результаті Петрівського визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу про адміністративні правопорушення, та оштрафовано на 68 гривень.

Крім того, з активіста стягнули на користь держави 384 гривень судового збору.

Член ОУН Петрівський відомий тим, що організовував акції по зриву запланованих у Львові концертів артистів, які, на його думку, виражають проросійські погляди.

Зокрема, так були зірвані концерти Ірини Білик, Івана Дорна, Сергія Бабкіна, Микити Алєксєєва та групи "Неангели".

Як повідомляли Українські Новини, 16 тис. правоохоронців забезпечували охорону правопорядку в день Перемоги 9 травня.