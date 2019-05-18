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18 травня 2019, субота, 08:11 11
Силові структури 2019-05-18T08:13:23+03:00
Українські Новини
Бойовики 7 раз обстріляли позиції ЗСУ, застосувавши незаконне озброєння

Бойовики 7 раз обстріляли позиції ЗСУ, застосувавши незаконне озброєння

За минулу добу, 17 травня, на Донбасі проросійські бойовики сім раз обстріляли позиції ЗСУ, застосувавши при цьому заборонене "Мінськом" озброєння. Про це повідомили в прес-центрі ООС.

"17 травня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – з застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів поблизу Павлополя, з автоматичних гранатометів станкових – близько Новотроїцького, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вдарив поблизу Гнутово.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики стріляли з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм – поблизу Золотого-4. Міномети калібру 82 мм були застосовані в районі Новгородське. З гранатометів різних систем вівся вогонь у Кримського.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, 17 травня двох окупантів було знищено, ще 12 отримали поранення", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики на Донбасі вбили воїна ВСУ, поранили ще одного й понесли суттєві втрати.

Раніше ВСУ показали видовищне знищення вогнем позиції бойовиків.

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