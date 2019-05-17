За тиждень на українських заправках бензин подорожчав, а дизпаливо подешевшало

У понеділок-п'ятницю, 13-17 травня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 підвищилися на 0,03% до 29,03-30,15 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-92 підвищилися на 0,03% з 29,02 до 29,03 гривень за літр.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,03% з 30,14 до 30,15 гривень за літр.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76\/80 збереглися на 25,45 гривень\/літр, на А-92 - зросли на 3,75% з 27,98 гривень\/літр, на А-95 підвищилися на 3,64% до 29,09 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на бензин 13-17 травня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 17 травня\r\nСередня ціна на 13 травня\r\n17 травняв % до 13 травня\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n29,03\r\n29,02\r\n100,03\r\n\r\n\r\nА-95\r\n30,15\r\n30,14\r\n100,03\r\n\r\n\r\n\r\nВодночас роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 0,07% з 29,66 до 29,64 гривень за літр.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 2,49% з 28,92 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на дизпаливо 13-17 травня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 17 травня\r\nСередня ціна на 13 травня \r\n17 травня в % до 13 травня\r\n\r\n\r\nДП\r\n29,64\r\n29,66\r\n99,93\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на початку травня на заправках ціни на бензин і дизпаливо зросли.\r\nТим часом "Консалтингова група А-95" прогнозує зростання цін на дизельне паливо та скраплений газ з 1 червня.