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17 травня 2019, пʼятниця, 22:49 12
Економіка 2019-05-17T23:30:01+03:00
Українські Новини
За тиждень на українських заправках бензин подорожчав, а дизпаливо подешевшало

За тиждень на українських заправках бензин подорожчав, а дизпаливо подешевшало

У понеділок-п'ятницю, 13-17 травня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 підвищилися на 0,03% до 29,03-30,15 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Роздрібні ціни на бензин А-92 підвищилися на 0,03% з 29,02 до 29,03 гривень за літр.

Роздрібні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,03% з 30,14 до 30,15 гривень за літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76/80 збереглися на 25,45 гривень/літр, на А-92 - зросли на 3,75% з 27,98 гривень/літр, на А-95 підвищилися на 3,64% до 29,09 гривень/літр.

Роздрібні ціни на бензин 13-17 травня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 17 травня Середня ціна на 13 травня 17 травняв % до 13 травня
А-76/80
А-92 29,03 29,02 100,03
А-95 30,15 30,14 100,03

Водночас роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 0,07% з 29,66 до 29,64 гривень за літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 2,49% з 28,92 гривень/літр.

Роздрібні ціни на дизпаливо 13-17 травня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 17 травня Середня ціна на 13 травня  17 травня в % до 13 травня
ДП 29,64 29,66 99,93

Як повідомляли Українські Новини, на початку травня на заправках ціни на бензин і дизпаливо зросли.

Тим часом "Консалтингова група А-95" прогнозує зростання цін на дизельне паливо та скраплений газ з 1 червня.

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