Коломойський заявив, що збирається жити в Україні найближчі 5 років

Бізнесмен Ігор Коломойський вирішив найближчі п'ять років прожити в Україні.

Про це після повернення в країну Коломойський розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода"

На питання чому саме на п'ять років бізнесмен зазначив, що сподівається на верховенство права в країні та заявив, що це не пов’язано із його відносинами з новообраним Президентом Володимиром Зеленським.

"Ні, ніяк не пов’язано. Я приїхав сюди і планую тут перебувати у зв’язку із сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт із баскетбольним клубом України", - сказав він.

Також Коломойський сказав, що не планує відвідувати Адміністрацію Президента.

"Я планую жити в Україні і насолоджуватися життям в Україні. Без усіляких відвідин", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського "кримінальним олігархом".

Раніше Коломойський заявив, що главою Адміністрації Президента Володимира Зеленського може стати юрист Андрій Богдан, який представляв інтереси Коломойського.