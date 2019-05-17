підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
17 травня 2019, пʼятниця, 22:26 14
Політика 2019-05-18T00:15:02+03:00
Українські Новини
Коломойський заявив, що збирається жити в Україні найближчі 5 років

Коломойський заявив, що збирається жити в Україні найближчі 5 років

Бізнесмен Ігор Коломойський вирішив найближчі п'ять років прожити в Україні.

Про це після повернення в країну Коломойський розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода"

На питання чому саме на п'ять років бізнесмен зазначив, що сподівається на верховенство права в країні та заявив, що це не пов’язано із його відносинами з новообраним Президентом Володимиром Зеленським.

"Ні, ніяк не пов’язано. Я приїхав сюди і планую тут перебувати у зв’язку із сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт із баскетбольним клубом України", - сказав він.

Також Коломойський сказав, що не планує відвідувати Адміністрацію Президента.

"Я планую жити в Україні і насолоджуватися життям в Україні. Без усіляких відвідин", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського "кримінальним олігархом".

Раніше Коломойський заявив, що главою Адміністрації Президента Володимира Зеленського може стати юрист Андрій Богдан, який представляв інтереси Коломойського.

Більше новин про: Володимир Зеленський Олігарх Ігор Коломойський

Архів
Новини
Населення України стрімко скорочується: на 100 померлих припадає 48 народжених 23:57
Порошенко звільнив Ірину Геращенко, Ірину Луценко і ще 7 радників 23:38
Порошенко звільнив прес-секретаря Цеголка 23:27
Коломойський не отримав запрошення на інавгурацію Зеленського 23:11
За тиждень на українських заправках бензин подорожчав, а дизпаливо подешевшало 22:49
більше новин
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС" 14:09
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якісь "кулуарні домовленості" Філарета і Епіфанія 15:10
більше новин
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС" 14:09
Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня 12:25
Вакарчук представив свою команду на вибори Ради 11:39
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня 11:15
Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці 18:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok