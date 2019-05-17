Фото дня: ураган-смерч зніс понад 100 гектарів лісу в Житомирській області

У житомирській області буревій-смерч, що пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчино та Городницю, нещадно понівечив ліс.\r\nПонад 100 гектарів лісу "знесло" за лічені хвилини, повідомляє прес-служба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.\r\nЗа повідомленнями інженерів лісового господарства Городницького та Новоград-Волинського лісгоспів стихія "зуміла" знищити різновікові листяні та хвойні насадження та розрити теплиці з вирощування садивного матеріалу.\r\nЗа класифікатором ознак надзвичайних ситуацій загибель такої кількості дерев може бути оцінена саме як надзвичайна ситуація місцевого масштабу.\r\nУраган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ\r\nУраган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ\r\nУраган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ\r\nНагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про погіршення погодних умов 16 травня в низці областей.\r\nУ суботу в Україні буде спека, місцями пройдуть дощі.