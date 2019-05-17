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17 травня 2019, пʼятниця, 22:07 76
Події 2019-05-17T22:08:16+03:00
Українські Новини
Фото дня: ураган-смерч зніс понад 100 гектарів лісу в Житомирській області

Фото дня: ураган-смерч зніс понад 100 гектарів лісу в Житомирській області

Ураган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ
Ураган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ

У житомирській області буревій-смерч, що пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчино та Городницю, нещадно понівечив ліс.

Понад 100 гектарів лісу "знесло" за лічені хвилини, повідомляє прес-служба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

За повідомленнями інженерів лісового господарства Городницького та Новоград-Волинського лісгоспів стихія "зуміла" знищити різновікові листяні та хвойні насадження та розрити теплиці з вирощування садивного матеріалу.

За класифікатором ознак надзвичайних ситуацій загибель такої кількості дерев може бути оцінена саме як надзвичайна ситуація місцевого масштабу.

Ураган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛОХУраган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ

Ураган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛОХУраган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ

Ураган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛОХУраган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про погіршення погодних умов 16 травня в низці областей.

У суботу в Україні буде спека, місцями пройдуть дощі.

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