Фото дня: ураган-смерч зніс понад 100 гектарів лісу в Житомирській області

У житомирській області буревій-смерч, що пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчино та Городницю, нещадно понівечив ліс.

Понад 100 гектарів лісу "знесло" за лічені хвилини, повідомляє прес-служба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

За повідомленнями інженерів лісового господарства Городницького та Новоград-Волинського лісгоспів стихія "зуміла" знищити різновікові листяні та хвойні насадження та розрити теплиці з вирощування садивного матеріалу.

За класифікатором ознак надзвичайних ситуацій загибель такої кількості дерев може бути оцінена саме як надзвичайна ситуація місцевого масштабу.

Ураган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ

Ураган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ

Ураган зніс ліс в Житомирській області. Фото: прес-служба Житомирського ОУЛМГ

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про погіршення погодних умов 16 травня в низці областей.

У суботу в Україні буде спека, місцями пройдуть дощі.