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17 травня 2019, пʼятниця, 20:20 43
Зовнішня політика 2019-05-17T20:32:40+03:00
Українські Новини
Звали лише партнерів: Росія залишилася без запрошення на інавгурацію Зеленського

Звали лише партнерів: Росія залишилася без запрошення на інавгурацію Зеленського

Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/Youtube
Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/Youtube

Російська Федерація не була запрошена для участі в церемонії інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, яка відбудеться 20 травня.

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на слова прес-секретаря Міністерства закордонних справ України Катерини Зеленко.

Так, за її словами, на інавгурацію запросили тільки ті держави, які співпрацюють з Україною.

"Російська Федерація не була запрошена на ці заходи. Ми запрошували наших партнерів і ті держави, які, звичайно, активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, п'ять президентів європейських країн приїдуть на інавгурацію Зеленського. Японію на інавгурації Зеленського представить спецпосланець прем'єра Тояма.

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