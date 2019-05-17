Звали лише партнерів: Росія залишилася без запрошення на інавгурацію Зеленського

Російська Федерація не була запрошена для участі в церемонії інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, яка відбудеться 20 травня.

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на слова прес-секретаря Міністерства закордонних справ України Катерини Зеленко.

Так, за її словами, на інавгурацію запросили тільки ті держави, які співпрацюють з Україною.

"Російська Федерація не була запрошена на ці заходи. Ми запрошували наших партнерів і ті держави, які, звичайно, активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, п'ять президентів європейських країн приїдуть на інавгурацію Зеленського. Японію на інавгурації Зеленського представить спецпосланець прем'єра Тояма.