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17 травня 2019, пʼятниця, 19:52 30
Економіка 2019-05-17T19:57:22+03:00
Українські Новини
"Укртрансгаз" оголосив 12 тендерів на купівлю газу за 5,7 млрд гривень

"Укртрансгаз" оголосив 12 тендерів на купівлю газу за 5,7 млрд гривень

"Укртрансгаз". Фото: рhl.сом.іа

У той час, як в Україні стали видобувати більше газу, оператор газотранспортної системи компанія "Укртрансгаз" оголосила 12 тендерів на закупівлю 880 млн куб. м природного газу за 5,72 млрд гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Відповідно до тендерної документації, "Укртрансгаз" оголосив 4 тендери на закупівлю 40 млн куб. м газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб по 260 млн гривень кожен.

Також "Укртрансгаз" оголосив 4 тендери на закупівлю 80 млн куб. м природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб по 520 млрд гривень кожен і 4 тендери на закупівлю 100 млн куб. м природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб по 650 млрд гривень кожен.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій 17 червня.

Аукціони призначені на 23 липня.

В системі ProZorro наразі відсутня інформація про подані заявки на участь у тендерах.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртрансгаз" закупить 354 млн куб. м газу за 2,5 млрд гривень.

Раніше "Укртрансгаз" оголосив 15 тендерів на закупівлю 1,37 млрд куб. м газу за 9,9 млрд гривень.

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