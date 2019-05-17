"Укртрансгаз" оголосив 12 тендерів на купівлю газу за 5,7 млрд гривень

У той час, як в Україні стали видобувати більше газу, оператор газотранспортної системи компанія "Укртрансгаз" оголосила 12 тендерів на закупівлю 880 млн куб. м природного газу за 5,72 млрд гривень.\r\nПро це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nВідповідно до тендерної документації, "Укртрансгаз" оголосив 4 тендери на закупівлю 40 млн куб. м газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб по 260 млн гривень кожен.\r\nТакож "Укртрансгаз" оголосив 4 тендери на закупівлю 80 млн куб. м природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб по 520 млрд гривень кожен і 4 тендери на закупівлю 100 млн куб. м природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб по 650 млрд гривень кожен.\r\nКінцевий термін подання тендерних пропозицій 17 червня.\r\nАукціони призначені на 23 липня.\r\nВ системі ProZorro наразі відсутня інформація про подані заявки на участь у тендерах.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Укртрансгаз" закупить 354 млн куб. м газу за 2,5 млрд гривень.\r\nРаніше "Укртрансгаз" оголосив 15 тендерів на закупівлю 1,37 млрд куб. м газу за 9,9 млрд гривень.