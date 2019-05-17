Київ через десятки ДТП в п'ятницю ввечері стоїть в кілометрових заторах

у п'ятницю ввечері В Києві утворилися кілометрові затори через десятки ДТП.\r\nПро це свідчать дані Google-карт.\r\nТак, паралізовано рух майже на всіх вулицях в центрі Києва.\r\n\r\nПовільно рухаються всі мости через Дніпро, крім Дарницького.\r\nТакож спостерігається затор на Окружній дорозі і Набережному шосе.\r\nСтоїть розв'язка в районі станції метро Теремки.\r\nЗатори спостерігаються також на Оболоні. Так, стоїть вулиця Богатирська в дві сторони, а на перетині з вулицею Полярною сталося одразу чотири ДТП. У районі площі Шевченка також спостерігається затор.\r\n\r\n\r\nНа Лівому березі також рух уповільнено. Найбільш масштабні затори спостерігаються на проспекті Ватутіна та Дніпровській та Русанівській набережній.\r\nУ Святошинському районі спостерігаються затори на проспектах Перемоги та Палладіна.\r\n\r\n\r\n\r\nПробки в Києві Карта: google-maps\r\nЯк повідомляли Українаські Новини, штаб новообраного Президента Володимира Зеленського вважає, що призначення інавгурації Президента на 20 травня створить низку труднощів для киян та іноземних делегацій.\r\nВчора в центрі Києва мітингували "євробляхери", що паралізувало рух у столиці. \r\n