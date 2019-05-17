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17 травня 2019, пʼятниця, 18:42 14 Карта
Суспільство 2019-05-17T18:55:15+03:00
Українські Новини
Київ через десятки ДТП в п'ятницю ввечері стоїть в кілометрових заторах

Київ через десятки ДТП в п'ятницю ввечері стоїть в кілометрових заторах

Пробки в Києві Карта: google-maps
Пробки в Києві Карта: google-maps

у п'ятницю ввечері В Києві утворилися кілометрові затори через десятки ДТП.

Про це свідчать дані Google-карт.

Так, паралізовано рух майже на всіх вулицях в центрі Києва.

Повільно рухаються всі мости через Дніпро, крім Дарницького.

Також спостерігається затор на Окружній дорозі і Набережному шосе.

Стоїть розв'язка в районі станції метро Теремки.

Затори спостерігаються також на Оболоні. Так, стоїть вулиця Богатирська в дві сторони, а на перетині з вулицею Полярною сталося одразу чотири ДТП. У районі площі Шевченка також спостерігається затор.

На Лівому березі також рух уповільнено. Найбільш масштабні затори спостерігаються на проспекті Ватутіна та Дніпровській та Русанівській набережній.

У Святошинському районі спостерігаються затори на проспектах Перемоги та Палладіна.

Пробки в Києві Карта: google-mapsПробки в Києві Карта: google-maps

Як повідомляли Українаські Новини, штаб новообраного Президента Володимира Зеленського вважає, що призначення інавгурації Президента на 20 травня створить низку труднощів для киян та іноземних делегацій.

Вчора в центрі Києва мітингували "євробляхери", що паралізувало рух у столиці.

 

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