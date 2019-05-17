Інавгурація Зеленського буде проходити в три етапи і без бенкету, - ЗМІ

Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського, запланована на 20 травня, буде розбита на три умовних етапи.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на власні джерела.

Перший етап інавгурації - присяга і затвердження у Верховній Раді.

Після цього, на другому етапі почнеться низка дипломатичних зустрічей з міжнародними і титулованими гостями в Маріїнському палаці.

І вже на третьому етапі президент Зеленський прямо з Маріїнського парку переміститься до себе на робоче місце на Банкову.

Світської вечірки, яку зазвичай влаштовують для бомонду Президенти, які вступили на посаду, не буде.

Радник Зеленського Дмитро Разумков підтвердив виданню цю інформацію. "Зеленський відправиться в робочий кабінет. І одразу після офіційного торжества і протокольних зустрічей приступить до обов'язків. В країні війна, йому не до бенкету", - сказав Дмитро Разумков.

І уточнив, що в найближчі дні переїзд в новий офіс не планується.

За інформацією журналістів, рішення відмовитися від вечірніх святкувань обумовлена стислими строками, залишеними на підготовку, складністю з орендою приміщення, а також невизначеністю в списку осіб, яких потрібно запросити на захід подібного статусу.

"Одного не запросиш - образиться. Другого покличеш - почнуть пліткувати. Третій не з'явиться демонстративно. Четвертий банально не долетить (не доїде, бо робочий день)", - розповідає джерело.

Інше джерело говорить, що однією з можливих фішок стане те, що Зеленський з інавгурації відправиться на роботу пішки.

Нагадаємо, штаб новообраного Президента Володимира Зеленського вважає, що призначення інавгурації на 20 травня створить низку труднощів для киян та іноземних делегацій.

Тим часом 5 президентів європейських країн візьмуть участь в інавгурації Президента Володимира Зеленського 20 травня.