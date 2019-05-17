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  • Мілленіали частіше плачуть на людях і не стримують емоції, ніж старші покоління, - дослідження
17 травня 2019, пʼятниця, 18:11 26
Наука 2019-05-17T19:15:02+03:00
Українські Новини
Мілленіали частіше плачуть на людях і не стримують емоції, ніж старші покоління, - дослідження

Мілленіали частіше плачуть на людях і не стримують емоції, ніж старші покоління, - дослідження

Чоловік плаче. Фото: pixabay
Чоловік плаче. Фото: pixabay

Мілленіали плачуть на людях вдвічі частіше, ніж представники старших поколінь, повідомляє "BBC Україна" з посиланням на Daily Mail.

Так, за коментарем видання, покоління мілленіалів готово розридатися в потязі або пабі.

Фахівці Opinium Research for Privilege Insurance з'ясували, що причиною сліз можуть стати цілком тривіальні події, такі як розвиток подій у футбольному матчі або важкий день на роботі.

Кожен восьмий з 2000 опитаних (12%) визнав, що плакав у громадському транспорті і майже така ж кількість опитаних сказали, що не стримали сліз в пабі. Водночас цей показник серед представників інших поколінь становить лише 6%.

Крім того, дослідники кажуть, що кожна п'ята жінка плакала на роботі, а велика частина жінок-мілленіалів не стримують емоції в компанії друзів. У чоловіків цієї генерації відповідний показник становить 25%.

Зазначається, що емоційні обмеження, які колись вважалися ознакою гордості, зараз вийшли з моди, адже все більша кількість молодих людей задоволені тим, що проявляють свої емоції на людях.

Ще одним цікавим фактом, встановленим дослідниками, є "страх" 40% мілленіалів почати розмову з незнайомцями. Водночас, як тільки вони долають цей бар'єр, готові розповісти новим знайомим всі секрети.

Як повідомляли Українські Новини, найпозитивніші люди живуть в Парагваї і Панамі. Також вчені з'ясували, чому деяким людям складно контролювати свої емоції.

Тим часом Україна потрапила у топ-10 "бездушних" країн.

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