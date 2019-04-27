Самые позитивные люди живут в Парагвае и Панаме, - исследование

Согласно новым глобальным опросом, люди во всем мире становятся все более разъяренными, напряженными и обеспокоенными, сообщает "BBC Україна".\r\nИз 150 тысяч человек, опрошенных в более чем 140 странах, треть сообщила, что испытывала стресса, а по крайней мере один из пяти - чувствовал грусть или гнев.\r\nЕжегодный отчет Gallup Global Emotions Report содержит ответы людей об их положительных и отрицательных эмоциях.\r\nСтраной с наиболее негативными эмоциями оказался Чад, за которым следует соседний с ним Нигер. Самой позитивной страной был латиноамериканский Парагвай.\r\n\r\nИсследователи сосредоточились на опыте участников накануне опроса.\r\nОпрошенных ставили следующие вопросы: "Много ли вы улыбались или смеялись вчера?", "К вам относились с уважением?", пытаясь получить представление о ежедневном опыте людей.\r\n\r\nТоп-5 стран с самым позитивным опытом:\r\n\r\nПарагвай\r\nПанама\r\nГватемала\r\nМексика\r\nСальвадор\r\n\r\nТоп-5 стран с самым негативным опытом:\r\n\r\nЧад\r\nНигер\r\nСьерра-Леоне\r\nИрак\r\nИран\r\n\r\nСтраны Латинской Америки, в частности, Парагвай, Панама и Гватемала, возглавили список стран, где люди сообщали, что "чувствуют много положительных эмоций каждый день".\r\nОпросы утверждает, что это является отражением латиноамериканской культурной тенденции - "сосредотачиваться на позитиве жизни".\r\nЧад имеет самый высокий балл за отрицательный опыт. Более семи из 10 Чадце сообщили, что у них были проблемы с покупкой еды в определенные моменты прошлого года.\r\n61% людей в стране заявили, что чувствовали физическую боль.\r\nЭта африканская страна страдает из-за неразвитости инфраструктуры и внутренних конфликтов, в то время как состояние здоровья и социальные условия проигрывают по сравнению даже с другими странами региона.\r\nНесмотря на высокий балл Чада относительно негативных эмоций, оказалось, что жизнь в США и Греции более полна стрессов, чем в этой африканской стране.\r\nГреция является лидером среди "стрессовых стран" - 59% опрошенных греков заявили, что пережили стресс накануне опроса.\r\nОколо 55% опрошенных взрослых американцев также заявили, что пережили стресс перед опросом.\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина в рейтинге самых счастливых стран оказалась между Чадом и Эфиопией. Также Супрун посоветовала заниматься сексом и есть хумус, чтобы быть счастливыми.\r\nТем временем ирландцы считают себя самыми счастливыми в ЕС, а румыны - наиболее несчастными.