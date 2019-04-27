Самые позитивные люди живут в Парагвае и Панаме, - исследование

Согласно новым глобальным опросом, люди во всем мире становятся все более разъяренными, напряженными и обеспокоенными, сообщает "BBC Україна".

Из 150 тысяч человек, опрошенных в более чем 140 странах, треть сообщила, что испытывала стресса, а по крайней мере один из пяти - чувствовал грусть или гнев.

Ежегодный отчет Gallup Global Emotions Report содержит ответы людей об их положительных и отрицательных эмоциях.

Страной с наиболее негативными эмоциями оказался Чад, за которым следует соседний с ним Нигер. Самой позитивной страной был латиноамериканский Парагвай.

Исследователи сосредоточились на опыте участников накануне опроса. Опрошенных ставили следующие вопросы: "Много ли вы улыбались или смеялись вчера?", "К вам относились с уважением?", пытаясь получить представление о ежедневном опыте людей.

Топ-5 стран с самым позитивным опытом:

Парагвай

Панама

Гватемала

Мексика

Сальвадор

Топ-5 стран с самым негативным опытом:

Чад

Нигер

Сьерра-Леоне

Ирак

Иран

Страны Латинской Америки, в частности, Парагвай, Панама и Гватемала, возглавили список стран, где люди сообщали, что "чувствуют много положительных эмоций каждый день".

Опросы утверждает, что это является отражением латиноамериканской культурной тенденции - "сосредотачиваться на позитиве жизни".

Чад имеет самый высокий балл за отрицательный опыт. Более семи из 10 Чадце сообщили, что у них были проблемы с покупкой еды в определенные моменты прошлого года.

61% людей в стране заявили, что чувствовали физическую боль.

Эта африканская страна страдает из-за неразвитости инфраструктуры и внутренних конфликтов, в то время как состояние здоровья и социальные условия проигрывают по сравнению даже с другими странами региона.

Несмотря на высокий балл Чада относительно негативных эмоций, оказалось, что жизнь в США и Греции более полна стрессов, чем в этой африканской стране.

Греция является лидером среди "стрессовых стран" - 59% опрошенных греков заявили, что пережили стресс накануне опроса.

Около 55% опрошенных взрослых американцев также заявили, что пережили стресс перед опросом.

Как сообщали Українські Новини, Украина в рейтинге самых счастливых стран оказалась между Чадом и Эфиопией. Также Супрун посоветовала заниматься сексом и есть хумус, чтобы быть счастливыми.

Тем временем ирландцы считают себя самыми счастливыми в ЕС, а румыны - наиболее несчастными.