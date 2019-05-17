Віце-президент Єврокомісії Шефчович приїде на інавгурацію Зеленського

Віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович відвідає Київ для участі в інавгурації обраного Президента Володимира Зеленського 20 травня.\r\nПро це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.\r\nЗа його даними, Шефчович має намір провести зустрічі в Києві з Зеленським, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрієм Коболевым.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на інавгурацію Зеленського приїде президент Естонії Кальюлайд.\r\nТакож Президент Литви Грібаускайте відвідає Київ для участі в інавгурації Зеленського. А Японію на інавгурації Зеленського представить спецпосланець прем'єра Тояма.