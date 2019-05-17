Віце-президент Єврокомісії Шефчович приїде на інавгурацію Зеленського

Віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович відвідає Київ для участі в інавгурації обраного Президента Володимира Зеленського 20 травня.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

За його даними, Шефчович має намір провести зустрічі в Києві з Зеленським, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрієм Коболевым.

Як повідомляли Українські Новини, на інавгурацію Зеленського приїде президент Естонії Кальюлайд.

Також Президент Литви Грібаускайте відвідає Київ для участі в інавгурації Зеленського. А Японію на інавгурації Зеленського представить спецпосланець прем'єра Тояма.