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17 травня 2019, пʼятниця, 16:22 19
Зовнішня політика 2019-05-17T17:45:02+03:00
Українські Новини
На інавгурацію Зеленського приїде президент Естонії Кальюлайд

На інавгурацію Зеленського приїде президент Естонії Кальюлайд

Президент Естонії Керсті Кальюлайд. Фото: Kersti Kaljulaid/Twitter
Президент Естонії Керсті Кальюлайд. Фото: Kersti Kaljulaid/Twitter

Президент Естонії Керсті Кальюлайд відвідає Київ для участі в інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського 20 травня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело.

Можливий також приїзд на інавгурацію Зеленського Президента Грузії Георгія Маргвелашвілі.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Литви Грібаускайте відвідає Київ для участі в інавгурації Зеленського.

Японію на інавгурації Зеленського представить спецпосланець прем'єра Тояма. Також Німеччину на інавгурації Зеленського 20 травня представить колишній Президент Німеччини Крістіан Вульф.

Раніше президент Естонії закликала називати конфлікт на Донбасі війною. Також президент Естонії здійснила з військовими марш-кидок на 8 годин.

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