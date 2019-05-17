На інавгурацію Зеленського приїде президент Естонії Кальюлайд

Президент Естонії Керсті Кальюлайд відвідає Київ для участі в інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського 20 травня.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело.\r\nМожливий також приїзд на інавгурацію Зеленського Президента Грузії Георгія Маргвелашвілі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Литви Грібаускайте відвідає Київ для участі в інавгурації Зеленського.\r\nЯпонію на інавгурації Зеленського представить спецпосланець прем'єра Тояма. Також Німеччину на інавгурації Зеленського 20 травня представить колишній Президент Німеччини Крістіан Вульф.\r\nРаніше президент Естонії закликала називати конфлікт на Донбасі війною. Також президент Естонії здійснила з військовими марш-кидок на 8 годин.