Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

"Сегодняшний старт - отличный способ для меня провести время с военнослужащими, союзниками и таким образом отметить то, что Эстония присоединилась к НАТО 15 лет назад", - сказала Кальюлайд, которая впервые принимала участие в марш-броске.

Best way to celebrate #NATO 70/15 – 30km Scouts Battalion March with Estonian and #eFP soldiers. #NATO70 pic.twitter.com/lO0T6TaaD6