Інавгурацію Зеленського відвідає президент Литви Грібаускайте

Президент Литви Даля Грібаускайте відвідає Київ для участі в інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського 20 травня\r\nПро це йдеться в повідомленні на сайті президента Литви, передають Українські Новини.\r\n"У понеділок, 20 травня, Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте відбуває до Києва для участі в церемонії інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського", - сказано в ньому.\r\nКрім того, у повідомленні сказано, що Грібаускайте зазначила, що Литва підтримує прагнення українського народу самостійно створювати європейське майбутнє своєї держави, а також рішуче підтримує Україну в захисті свого суверенітету та територіальної цілісності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Японію на інавгурації Зеленського представить спецпосланець прем'єра Тояма.\r\nРаніше стало відомо, хто представить Німеччину на інавгурації Зеленського.\r\nТим часом, Порошенко підписав указ про інавгурації Зеленського.