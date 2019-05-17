Інавгурацію Зеленського відвідає президент Литви Грібаускайте

Президент Литви Даля Грібаускайте відвідає Київ для участі в інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського 20 травня

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Литви, передають Українські Новини.

"У понеділок, 20 травня, Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте відбуває до Києва для участі в церемонії інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського", - сказано в ньому.

Крім того, у повідомленні сказано, що Грібаускайте зазначила, що Литва підтримує прагнення українського народу самостійно створювати європейське майбутнє своєї держави, а також рішуче підтримує Україну в захисті свого суверенітету та територіальної цілісності.

Як повідомляли Українські Новини, Японію на інавгурації Зеленського представить спецпосланець прем'єра Тояма.

Раніше стало відомо, хто представить Німеччину на інавгурації Зеленського.

Тим часом, Порошенко підписав указ про інавгурації Зеленського.