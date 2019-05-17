Під Києвом затримали двох іноземців, підозрюваних у викраденні людини

Поліція затримала 2 чоловіків за підозрою у викраденні людини в селі Чубинське Бориспільського району Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що група з 37-річного та 41-річного уродженців Таджикистану, а також 33-річного киянина з застосуванням зброї викрала чоловіка.

Вони завезли потерпілого ліс, стріляли в нього з травматичного зброї і дзвонили його дружині.

У неї вимагали за звільнення чоловіка 30 тис. доларів і автомобіль.

Після отримання грошей та автомобіля "Мерседес С200" злочинці відпустили чоловіка.

Співробітники кримінальної поліції і слідчі встановили осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

Під час затримання поліція виявила у них ключі від викраденого автомобіля та інші особисті речі потерпілого, якими вони заволоділи під час розбійного нападу.

Двоє з нападників заарештовані, третій розшукується.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 статті 187, ч. 3 статті 289 і ч. 2 статті 189 (розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом, вимагання) Кримінального кодексу.

Після оголошення вироку суду та відбування покарання у відношенні іноземців буде розглядатися питання видворення з України та заборони в'їзду.

Також злочинці перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Києва та Київської області.

Як повідомляли Українські Новини, вночі у Києві біля метро "Лісова" четверо чоловіків викрали дівчину.

Раніше в Києві викрали 3-річну дитину.