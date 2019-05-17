Суд встановив гендиректору "Укрбуд девелопменту" Майбороді заставу два млн гривень

Солом'янський районний суд Києва обрав для директора будівельної корпорації "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороди запобіжний захід у вигляді застави 2 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю.

Суд відмовив в арешті Майбороди із заставою 75 млн гривень і обмежився обранням для нього тільки застави.

САП має намір оскаржити це рішення суду.

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо, що вилучило НАБУ під час обшуків в Нацгвардії і "Укрбуді".

Раніше гендиректора "Укрбуд Девелопмент" відпустили з-під варти: НАБУ перевищила свої повноваження.