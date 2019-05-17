Суд встановив гендиректору "Укрбуд девелопменту" Майбороді заставу два млн гривень

Солом'янський районний суд Києва обрав для директора будівельної корпорації "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороди запобіжний захід у вигляді застави 2 млн гривень.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.\r\nТаке рішення суд прийняв у п'ятницю.\r\nСуд відмовив в арешті Майбороди із заставою 75 млн гривень і обмежився обранням для нього тільки застави.\r\nСАП має намір оскаржити це рішення суду.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, стало відомо, що вилучило НАБУ під час обшуків в Нацгвардії і "Укрбуді".\r\nРаніше гендиректора "Укрбуд Девелопмент" відпустили з-під варти: НАБУ перевищила свої повноваження.