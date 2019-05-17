Міністр молоді та спорту в квітні потроїв свій оклад

Заробітна плата міністра молоді та спорту Ігоря Жданова за квітень становила 40,9 тис. гривень, його заступників - від 26,2 тис. до 36,6 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 167,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства молоді та спорту на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Жданову в квітні, склала 40 853 гривні, з них посадовий оклад становив 12 800 гривень, надбавка за вислугу років - 3 456 гривень, доплата за роботу в умовах обмежень - 2 560 гривень, витрати - 8 747 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 12 800 гривень, індексація - 490 гривень.

Зарплата першого заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула становила 32,7 тис. гривень, заступників Миколи Даневича - 33,9 тис. гривень, Ярослава Войтовича - 26,2 тис. гривень, Олександра Яреми - 36,6 тис. гривень, Миколи Мовчана - 31,7 тис. гривень і держсекретаря Олега Немчинова - 167,6 тис. гривень (у тому числі 81,5 тис. гривень - матеріальна допомога на оздоровлення).

Як повідомляли Українські Новини, Жданов задекларував 689 тис. гривень доходів за 2018 рік.

У грудні Жданов отримав надбавок та премій у п'ять разів більше зарплати.