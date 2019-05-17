Луценко заявила про відхід з посади представника Президента в Раді

Депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко вирішила скласти повноваження представника Президента в Раді.\r\nПро це вона повідомила на брифінгу, передають Українські новини.\r\n"Я сьогодні подала заяву Президенту України Петра Порошенка про те, щоб він звільнив мене з цієї посади", - сказала Луценко.\r\nДепутат відзначила низку досягнень Президента Петра Порошенка за час його каденції, зокрема, припинення договору про дружбу і співпрацю з Росією і закріплення євроатлантичного курсу в Конституції, а також створення Антикорупційного суду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Луценко вилаялася з трибуни у свій день народження.\r\nРаніше Ірина Луценко опублікувала декларацію за 2018 рік.