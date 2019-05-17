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17 травня 2019, пʼятниця, 12:11 3
Верховна Рада і партії 2019-05-17T12:23:41+03:00
Українські Новини
Луценко заявила про відхід з посади представника Президента в Раді

Луценко заявила про відхід з посади представника Президента в Раді

Ірина Луценко Фото: ВР
Ірина Луценко Фото: ВР

Депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко вирішила скласти повноваження представника Президента в Раді.

Про це вона повідомила на брифінгу, передають Українські новини.

"Я сьогодні подала заяву Президенту України Петра Порошенка про те, щоб він звільнив мене з цієї посади", - сказала Луценко.

Депутат відзначила низку досягнень Президента Петра Порошенка за час його каденції, зокрема, припинення договору про дружбу і співпрацю з Росією і закріплення євроатлантичного курсу в Конституції, а також створення Антикорупційного суду.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко вилаялася з трибуни у свій день народження.

Раніше Ірина Луценко опублікувала декларацію за 2018 рік.

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