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17 травня 2019, пʼятниця, 11:05 13
Політика 2019-05-17T11:30:02+03:00
Українські Новини
Екс-депутат Ради Крючков повернувся в Україну

Екс-депутат Ради Крючков повернувся в Україну

Дмитро Крючков. Фото: Дмитро Рясной/УП
Дмитро Крючков. Фото: Дмитро Рясной/УП

Колишній депутат Верховної Ради, екс-голова правління ПРАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" Дмитро Крючков, якому САП дозволила виїхати до Німеччини, повернувся в Україну.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Крючков вже повернувся", - сказав він.

За його словами, він прилетів з Німеччини в п'ятницю вночі.

Як повідомляли Українські Новини, на Крючкова наділи електронний браслет.

Також Крючков вийшов з СІЗО під заставу 7 млн гривень.

Раніше, навесні 2018 року Крючков був затриманий в Німеччині за запитом України, однак потім був відпущений під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про його екстрадицію в Україну.

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