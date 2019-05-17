Екс-депутат Ради Крючков повернувся в Україну

Колишній депутат Верховної Ради, екс-голова правління ПРАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" Дмитро Крючков, якому САП дозволила виїхати до Німеччини, повернувся в Україну.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Крючков вже повернувся", - сказав він.\r\nЗа його словами, він прилетів з Німеччини в п'ятницю вночі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Крючкова наділи електронний браслет.\r\nТакож Крючков вийшов з СІЗО під заставу 7 млн гривень.\r\nРаніше, навесні 2018 року Крючков був затриманий в Німеччині за запитом України, однак потім був відпущений під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про його екстрадицію в Україну.