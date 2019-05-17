Рублі в обмінниках Києва подешевшали перед вихідними

Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці 18:07

Геращенко написала заяву про вихід з підгрупи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 17:44

Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською 18:36

Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня 12:25