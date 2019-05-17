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17 травня 2019, пʼятниця, 11:00 14
Фінанси 2019-05-17T12:30:03+03:00
Українські Новини
Рублі в обмінниках Києва подешевшали перед вихідними

Рублі в обмінниках Києва подешевшали перед вихідними

У п'ятницю, 17 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 16 травня впав на 3 копійки до 3,62 гривні за 10 рублів. У той же час курс продажу впав на 2 копійки - 4,18 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 17 травня:

Курс рубля в київських обмінниках на 16 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,62 4,18
Максимальний 4,00 5,00
Мінімальний 2,50 3,99

Як повідомляли Українські Новини, также національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

У той же час, НБУ зміцнив гривню перед вихідними.

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