Рублі в обмінниках Києва подешевшали перед вихідними

У п'ятницю, 17 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 16 травня впав на 3 копійки до 3,62 гривні за 10 рублів. У той же час курс продажу впав на 2 копійки - 4,18 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 17 травня:\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 16 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,62\r\n4,18\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,99\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, также національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.\r\nУ той же час, НБУ зміцнив гривню перед вихідними.