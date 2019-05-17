Курс долара і євро впав перед вихідними

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 травня на 0,37 коп. до 26,4932 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,29 коп. до 26,1932 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 0,54 коп. до 29,2368 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 3,76 коп. до 29,7081 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,1932\r\n26,4932\r\n29,2368\r\n29,7081\r\n3,64\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,3300\r\n26,7000\r\n29,4000\r\n30,0000\r\n3,98\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,3900\r\n29,0000\r\n29,5200\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 16 травня грівної різко подешевшала.\r\nТакож національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.\r\nУ той же час, НБУ зміцнив гривню перед вихідними.