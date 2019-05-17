Курс долара і євро впав перед вихідними

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 травня на 0,37 коп. до 26,4932 UAH/USD, курс купівлі - на 0,29 коп. до 26,1932 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,54 коп. до 29,2368 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,76 коп. до 29,7081 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,1932 26,4932 29,2368 29,7081 3,64 4,20 Максимальний 26,3300 26,7000 29,4000 30,0000 3,98 5,00 Мінімальний 26,0000 26,3900 29,0000 29,5200 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, 16 травня грівної різко подешевшала.

Також національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

У той же час, НБУ зміцнив гривню перед вихідними.