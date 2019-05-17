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17 травня 2019, пʼятниця, 10:21 19
Президент 2019-05-17T10:29:04+03:00
Українські Новини
Порошенко підписав указ про інавгурацію Зеленського

Порошенко підписав указ про інавгурацію Зеленського

Петро Порошенко. Фото: АП
Петро Порошенко. Фото: АП

Президент України Петро Порошенко підписав указ про належне забезпечення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента. Текст документа був опубліковано вчора, 16 травня, на офіційному сайті Президента.

Так, указом Порошенко доручив сформувати організаційний комітет для проведення пов'язаних з інавгурацією заходів. МЗС України було доручено запросити для участі в церемонії іноземні делегації.

"Міністерству закордонних справ України вжити в установленому порядку заходів щодо запрошення іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) для участі в заходах, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України, та вирішення питань, пов'язаних з їх перебуванням в Україні", - йдеться в документі.

Крім того, Міністерству внутрішніх справ доручено вжити додаткових заходів для забезпечення громадського порядку під час підготовки та проведення інавгурації.

"Кабінету Міністрів України, Державному управлінню справами здійснити фінансове, матеріально-технічне забезпечення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України", - йдеться в указі.

Як повідомляли Українські Новини, вчора Верховна Рада призначила проведення інавгурації Президента на 20 травня.

Тим часом, Зеленський довше за всіх президентів очікує інавгурацію.

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