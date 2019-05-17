Розстріл 10 українських спецназівців в липні 2014 року: суд виніс м'який вирок затриманому зраднику

Куйбишевский районний суд Запорізької області засудив до 8 років позбавлення волі жителя Шахтарська Донецької області Миколу Бутрименка, причетного до загибелі 10 бійців спецназу в ході АТО в липні 2014 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 16 травня судом розглянуто кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина Бутрименка в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.

Згідно з вироком, обвинувачений визнаний винним тільки в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу.

Микола Бутрименко. Фото: сайт "Миротворець"

За ст. 258 Бутрименко виправданий у зв'язку з тим, що органом обвинувачення в суді не доведено участь обвинуваченого у вчиненні терористичного акту.

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 8 років з конфіскацією майна.

Запобіжний захід обвинуваченому до вступу вироку в законну силу залишено тримання під вартою.

При цьому термін ув'язнення Бутрименко перерахований за "законом Савченко" (закон про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 днів в термін основного покарання).

Таким чином, засудженому залишилося перебувати під вартою близько 1 року.

Згідно з інформацією ЗМІ, екс-депутат Шахтарськой райради від "Партії регіонів" Бутрименко був причетний до загибелі 2-х груп бійців українського спецназу 23 липня 2014 року.

В цей день він запропонував українським військовим переночувати в його ангарі, а сам здав їх позиції бойовикам ДНР.

Бойовики розстріляли 10 і поранили 5 українських спецназівців.

Бутрименко був затриманий українськими військовими в ході спецоперації на лінії розмежування в Донецькій області у червні 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, бійці Національної гвардії 9 травня затримали на блокпосту причетну до незаконних збройних формувань жінку.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області заочно засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Росії - бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки".