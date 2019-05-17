Розстріл 10 українських спецназівців в липні 2014 року: суд виніс м'який вирок затриманому зраднику

Куйбишевский районний суд Запорізької області засудив до 8 років позбавлення волі жителя Шахтарська Донецької області Миколу Бутрименка, причетного до загибелі 10 бійців спецназу в ході АТО в липні 2014 року.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що 16 травня судом розглянуто кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина Бутрименка в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.\r\nЗгідно з вироком, обвинувачений визнаний винним тільки в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу.\r\nМикола Бутрименко. Фото: сайт "Миротворець"\r\nЗа ст. 258 Бутрименко виправданий у зв'язку з тим, що органом обвинувачення в суді не доведено участь обвинуваченого у вчиненні терористичного акту.\r\nЙому призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 8 років з конфіскацією майна.\r\nЗапобіжний захід обвинуваченому до вступу вироку в законну силу залишено тримання під вартою.\r\nПри цьому термін ув'язнення Бутрименко перерахований за "законом Савченко" (закон про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 днів в термін основного покарання).\r\nТаким чином, засудженому залишилося перебувати під вартою близько 1 року.\r\nЗгідно з інформацією ЗМІ, екс-депутат Шахтарськой райради від "Партії регіонів" Бутрименко був причетний до загибелі 2-х груп бійців українського спецназу 23 липня 2014 року.\r\nВ цей день він запропонував українським військовим переночувати в його ангарі, а сам здав їх позиції бойовикам ДНР.\r\nБойовики розстріляли 10 і поранили 5 українських спецназівців.\r\nБутрименко був затриманий українськими військовими в ході спецоперації на лінії розмежування в Донецькій області у червні 2016 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бійці Національної гвардії 9 травня затримали на блокпосту причетну до незаконних збройних формувань жінку.\r\nКостянтинівський міськрайонний суд Донецької області заочно засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Росії - бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки".