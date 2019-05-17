Мінфін погасив євробонди під гарантію США

16 травня Міністерство фінансів погасило перший випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантію США.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Загальна сума платежу склала понад 1 млрд доларів.

Випуск єврооблігацій під гарантію США номінальною вартістю 1 млрд доларів був здійснений у 2014 році з процентною ставкою 1,844% річних.

Ще два випуски під гарантію США здійснювалися в 2015 і 2016 роках, обидва - під ставку менше 2% річних.

Погашення цих паперів буде здійснено Мінфіном у травні 2020 року та вересні 2021 року.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні поточного року Україна дорозмістила 10-річні єврооблігації на 350 млн доларів, після того, як виплатила купон за євробондами на 444,4 млн доларів.

"Укрзалізниці" вдалося погасити перший транш виплат за євробондами і черговий купон на загальну суму $175 млн після особистого втручання президента.