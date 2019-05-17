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17 травня 2019, пʼятниця, 09:34 23
Фінанси 2019-05-17T09:39:44+03:00
Українські Новини
Мінфін погасив євробонди під гарантію США

Мінфін погасив євробонди під гарантію США

16 травня Міністерство фінансів погасило перший випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантію США.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Загальна сума платежу склала понад 1 млрд доларів.

Випуск єврооблігацій під гарантію США номінальною вартістю 1 млрд доларів був здійснений у 2014 році з процентною ставкою 1,844% річних.

Ще два випуски під гарантію США здійснювалися в 2015 і 2016 роках, обидва - під ставку менше 2% річних.

Погашення цих паперів буде здійснено Мінфіном у травні 2020 року та вересні 2021 року.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні поточного року Україна дорозмістила 10-річні єврооблігації на 350 млн доларів, після того, як виплатила купон за євробондами на 444,4 млн доларів.

"Укрзалізниці" вдалося погасити перший транш виплат за євробондами і черговий купон на загальну суму $175 млн після особистого втручання президента.

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