Мінфін погасив євробонди під гарантію США

16 травня Міністерство фінансів погасило перший випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантію США.\r\nПро це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.\r\nЗагальна сума платежу склала понад 1 млрд доларів.\r\nВипуск єврооблігацій під гарантію США номінальною вартістю 1 млрд доларів був здійснений у 2014 році з процентною ставкою 1,844% річних.\r\nЩе два випуски під гарантію США здійснювалися в 2015 і 2016 роках, обидва - під ставку менше 2% річних.\r\nПогашення цих паперів буде здійснено Мінфіном у травні 2020 року та вересні 2021 року.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у березні поточного року Україна дорозмістила 10-річні єврооблігації на 350 млн доларів, після того, як виплатила купон за євробондами на 444,4 млн доларів.\r\n"Укрзалізниці" вдалося погасити перший транш виплат за євробондами і черговий купон на загальну суму $175 млн після особистого втручання президента.