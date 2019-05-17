Кабмін направив 5,7 млрд гривень на субсидії: скільки українців отримають гроші готівкою

Кабінет Міністрів направив на монетизацію субсидій, що на літо переоформлять автоматично, 5,7 млрд гривень для 3,4 млн громадян.\r\nПро це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив в ефірі каналу "Україна", передають Українські Новини.\r\n"Процес монетизації комунальних субсидій та пільг - це не разова акція, а планомірний процес, який почався і буде продовжений. Ці кошти - це державна підтримка, і вона належить людям", - заявив прем'єр.\r\nГлава уряду також наголосив, що процес монетизації субсидій тісно пов'язаний і з процесами модернізації комунального господарства, відповідальність за які несе місцева влада.\r\nТакож Гройсман заявив, що закликає місцеву владу не відключати в містах гарячу воду, а провести модернізацію систем водопостачання.\r\nКрім цього, він звернув увагу, що досвід монетизації субсидій буде врахований і при монетизації інших пільг.\r\nРобота в цьому напрямі почнеться, зі слів глави уряду, вже з жовтня поточного року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, переоформити субсидію у травні повинні будуть п'ять категорій субсидіантів.\r\nТакож українцям призначили більше субсидій у січні-березні.