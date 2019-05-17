Кабмін направив 5,7 млрд гривень на субсидії: скільки українців отримають гроші готівкою

Кабінет Міністрів направив на монетизацію субсидій, що на літо переоформлять автоматично

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив в ефірі каналу "Україна", передають Українські Новини.

"Процес монетизації комунальних субсидій та пільг - це не разова акція, а планомірний процес, який почався і буде продовжений. Ці кошти - це державна підтримка, і вона належить людям", - заявив прем'єр.

Глава уряду також наголосив, що процес монетизації субсидій тісно пов'язаний і з процесами модернізації комунального господарства, відповідальність за які несе місцева влада.

Також Гройсман заявив, що закликає місцеву владу не відключати в містах гарячу воду, а провести модернізацію систем водопостачання.

Крім цього, він звернув увагу, що досвід монетизації субсидій буде врахований і при монетизації інших пільг.

Робота в цьому напрямі почнеться, зі слів глави уряду, вже з жовтня поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, переоформити субсидію у травні повинні будуть п'ять категорій субсидіантів.

Також українцям призначили більше субсидій у січні-березні.