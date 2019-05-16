Вболівальники вінницької "Ниви" побили суддю через призначене ним пенальті

Матч 21-го туру Другої Ліги між вінницькою "Нивою" та "Поліссям" завершився гучним скандалом. Після фінального свистка вболівальники господарів атакували головного арбітра матчу Дениса Рєзнікова, повідомляє Football Hub.

Заспокоювати розлючених фанатів довелося правоохоронцям. Однак поки вони дісталися поля, арбітр встиг отримати кілька серйозних ударів. Згодом фанати намагалися заблокувати вхід до підтрибунного приміщення і повторно атакувати суддю.

Причиною таких дій вболівальників "Ниви" став, на їхню думку, сумнівний призначений пенальті в дебюті другого тайму на користь "Полісся".

Завдяки цьому пенальті "Полісся" зрівняло рахунок, а вже в компенсований час житомиряни забили другий м'яч і перемогли 2:1. Після матчу керівництво вінницької "Ниви" написало відкритого листа на ім'я президента ПФЛ Сергія Макарова зі скаргою на арбітраж матчу. Мешканці стверджують, що арбітр вчинив безпосередній вплив на результат зустрічі і тим самим спровокував відповідну поведінку вболівальників після гри.

Фото: Football Hub

Також "Нива" вимагає вплинути на суддівські призначення в наступних турах, щоб не допустити упередженості.

Як повідомляли Українські Новини, ФФУ заборонила президенту вінницької "Ниви" відвідувати матчі його команди після критики Павелка.

Також у Сербії на футбольному матчі фанати закидали сніжками суддю, а в Києві на Хрещатику побилися українські та німецькі футбольні фанати.