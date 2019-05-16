підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
16 травня 2019, четвер, 23:06 28
Спорт 2019-05-17T00:15:01+03:00
Українські Новини
Вболівальники вінницької "Ниви" побили суддю через призначене ним пенальті

Вболівальники вінницької "Ниви" побили суддю через призначене ним пенальті

Матч 21-го туру Другої Ліги між вінницькою "Нивою" та "Поліссям" завершився гучним скандалом. Після фінального свистка вболівальники господарів атакували головного арбітра матчу Дениса Рєзнікова, повідомляє Football Hub.

Заспокоювати розлючених фанатів довелося правоохоронцям. Однак поки вони дісталися поля, арбітр встиг отримати кілька серйозних ударів. Згодом фанати намагалися заблокувати вхід до підтрибунного приміщення і повторно атакувати суддю.

Причиною таких дій вболівальників "Ниви" став, на їхню думку, сумнівний призначений пенальті в дебюті другого тайму на користь "Полісся".

Завдяки цьому пенальті "Полісся" зрівняло рахунок, а вже в компенсований час житомиряни забили другий м'яч і перемогли 2:1. Після матчу керівництво вінницької "Ниви" написало відкритого листа на ім'я президента ПФЛ Сергія Макарова зі скаргою на арбітраж матчу. Мешканці стверджують, що арбітр вчинив безпосередній вплив на результат зустрічі і тим самим спровокував відповідну поведінку вболівальників після гри.

Фото: Football HubФото: Football Hub

Також "Нива" вимагає вплинути на суддівські призначення в наступних турах, щоб не допустити упередженості.

Як повідомляли Українські Новини, ФФУ заборонила президенту вінницької "Ниви" відвідувати матчі його команди після критики Павелка.

Також у Сербії на футбольному матчі фанати закидали сніжками суддю, а в Києві на Хрещатику побилися українські та німецькі футбольні фанати.

Більше новин про: Футбол Бійка арбітр пенальті

Архів
Новини
Клопи живуть на Землі 115 млн років, - дослідження 23:55
Арсенал для стрільби авіаракетами. Фото: СБУ
Величезний арсенал для стрільби авіаракетами знайшли під Києвом 23:38
Рада зобов'язала видавців не менше половини книжок видавати українською 23:27
Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації Єлісєєва 23:15
Вболівальники вінницької "Ниви" побили суддю через призначене ним пенальті 23:06
більше новин
Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою" 18:48
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня 12:25
Вакарчук представив свою команду на вибори Ради 11:39
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня 11:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok