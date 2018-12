Встреча проходила в сложных погодных условиях — на поле и трибунах скопилось множество снега. Болельщики "Партизана" решили по-своему выразить недовольство судейскими решениями по ходу встречи. Фанаты начали лепить снежки и бросать их в бокового судью, пишет Sport24.

Особенно фанатов "Партизана" возмутило удаление футболиста их любимой команды Слободана Урошевича — после показанной 24-летнему защитнику красной карточки на 45-й минуте в судей гораздо чаще начали лететь снежки.

После попадания в спину и по голове множества снежков со стороны болельщиков судья на боковой линии был вынужден заступить на поле. В итоге главному судье Александру Живковичу пришлось ненадолго прервать матч, чтобы попытаться защитить своего помощника.

Встреча была продолжена и завершилась нулевой ничьей. "Партизан" после 21 матча чемпионата Сербии идет на третьем месте.

Partizan Belgrade fans "attacking" referee during match against Mačva last night ☃️ pic.twitter.com/7b3rwlsts7