підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
16 травня 2019, четвер, 22:45 53
Події 2019-05-17T21:00:11+03:00
Українські Новини
Дві дитини загинули під Запоріжжям, намагаючись зробити селфі

Дві дитини загинули під Запоріжжям, намагаючись зробити селфі

Селфі. Фото: pixabay
Селфі. Фото: pixabay

2 хлопчиків, учнів в 6-го класу загинули 15 травня внаслідок падіння в зрошувальний канал під час селфі в Михайлівському районі Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Національної поліції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, в зрошувальному каналі біля залізничної платформи виявлено тіла хлопчиків 2007 і 2006 років народження.

Правоохоронці вважають, що школярі стали на край зрошувального каналу з метою зробити селфі, але послизнулися і впали у воду, через що і загинули.

Тіла загиблих направили на експертизу, розпочато розслідування за ознаками ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок".

Як повідомляли Українські Новини, підліток впав з мосту під час селфі в Харківській області.

Раніше в США турист впав з 300-метрової скелі, намагаючись зробити селфи.

При цьому за чотири роки більше 200 чоловік в світі померли через селфі.

Більше новин про: загибель дітей селфі загибла дитина

Архів
Новини
У ЗМІ з'явився проект указу Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради 21:11 Документ
Порошенко звільнив двох радників 20:43
Зеленський закликав бажаючих зібратися перед інавгурацією в Маріїнському парку 20:29
Звали лише партнерів: Росія залишилася без запрошення на інавгурацію Зеленського 20:20
В аеропорту Праги зіткнулися два літаки 20:10
більше новин
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС" 14:09
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якісь "кулуарні домовленості" Філарета і Епіфанія 15:10
більше новин
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС" 14:09
Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня 12:25
Вакарчук представив свою команду на вибори Ради 11:39
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня 11:15
Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці 18:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok