Бійці 10 гірничо-штурмової бригади з нагоди Дня вишиванки прикрасили бойову машину піхоти українськими національними візерунками традиційної вишиванки. Про це повідомляється на сторінці бригади в Facebook.

БМП в традиційних українських візерунках назвали "Гірничо - штурмова вишиванка".

А також опублікували відео-таймлапс створення такої оригінальної української БМП.

Сьогодні українці святкують День вишиванки - свято, присвячене розквіту української культури. З нагоди свята, яке було заснований студентами Чернівецького національного університету імені Федьковича ще в 2016 році, в Україні проходять громадські акції, флешмоби і ходи. Мета заходів - зберегти споконвічні народні традиції. Свято відзначають не тільки в Україні - через вплив діаспор тематичні акції проводяться більш ніж в 50 країнах світу.

Тим часом соцмережі розсмішила акція одеських поліцейських до Дня вишиванки.