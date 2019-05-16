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16 травня 2019, четвер, 20:50 7
Президент 2019-05-16T20:55:32+03:00
Українські Новини
Заступник голови АП Єлісєєв подав у відставку

Заступник голови АП Єлісєєв подав у відставку

Костянтин Єлісєєв. Фото: vse.media
Костянтин Єлісєєв. Фото: vse.media

Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв подав Президенту Петру Порошенку прохання про відставку в четвер після оголошення дати інавгурації Зеленського.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий", передають Українські Новини.

"Прийшла нова команда. Ми не тримаємось за крісла, не тримаємось за владу, ми її спокійно передаємо, підготували всі досьє. Я навіть готовий покласти на свій стіл пріоритети, над якими варто працювати, для мого наступника, якого, на жаль, поки не знаю. І я відходжу в сторону і готовий зі свого боку в міру моїх можливостей допомагати, радити і так далі", - сказав він.

Крім того, Єлісєєв заявив, що таким чином хоче очистити простір для нової команди.

Як повідомляли Українські Новини, в четвер перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко вирішила скласти повноваження представника України в підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях (Україна, Росія, Організація з безпеки та співробітництва в Європі) й уповноваженого Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше Порошенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ.

Єлісєєв жив весь рік тільки на зарплату.

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