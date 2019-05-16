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16 травня 2019, четвер, 18:13 13
Економіка 2019-05-16T19:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін ввів санкції на імпорт нафти з Росії, - "Консалтингова група А-95"

Кабмін ввів санкції на імпорт нафти з Росії, - "Консалтингова група А-95"

Нафта. Фото: firstsocial.info
Нафта. Фото: firstsocial.info

"Консалтингова група А-95" заявляє про введення Кабінетом Міністрів відповідних санкцій щодо імпорту нафтопродуктів з Росії.

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, передають Українські Новини.

"На дизельне паливо запроваджено мито 2% (близько 350 гривень / тонна, або 30 копійок / літр). Обсяг поставок (річний) обмежено 2,5 млн тонн, все понад цю величину буде обкладатися 25% митом. Ця квота по суті відповідає нинішньому річному імпорту дизпалива з Росії (2,7 млн ​​тонн в 2018 році)", - написав він.

Куюн додав, що таким чином Росія втратила можливість нарощувати поставки в Україну і зростаючий ринок дизпалива забезпечуватимуть Білорусь та імпортери, які здійснюють поставки по морю.

Він зазначив, що тепер промислові споживачі та платники податків будуть платити за вказаний товар більше.

Також Куюн розповів, що на бензин і скраплений газ не було запроваджено мито.

"Частка Росії в імпорті скрапленого газу дійсно велика, як і за дизпаливо, - 40%. Але якраз тут мито було б більш доречним, і не 2%, а краще 20%. Це б дало 1,3 гривні на пістолеті, але при цьому зберегло б його привабливість для водіїв (близько 15 гривень / літр, або 50% від ціни бензину, або "нормативне" значення). Але головне - це б зробило привабливим імпорт з альтернативних напрямків, зокрема з моря. Також це б дало хороший заробіток внутрішнім виробникам ", - підсумував Куюн.

Як повідомляли Українські Новини, у травні "Консалтингова група "А-95" прогнозувала відновлення постачання російських нафтопродуктів з 1 червня і не бачила проблем із забезпеченням України бензином, у зв'язку з зупинкою експорту нафтопродуктів з Білорусі.

Також на початку травня на заправках ціни на бензин і дизпаливо зросли.

Більше новин про: Бензин Санкції проти Росії Нафтопродукти Експорт нафти Консалтингова група А-95

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