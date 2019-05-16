Геращенко написала заяву про вихід з підгрупи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Герщенко вирішила скласти повноваження представниці України в підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях (Україна, Росія, Організація з безпеки та співробітництва в Європі) й уповноваженої Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.\r\nПро це вона відповіла журналістам, передають Українські новини.\r\n"Ви знаєте, зараз тривають дебати про перезавантаження Мінських груп. Я хочу проінформувати вас, що написала заяву як уповноважений Президента Порошенка з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та як представник України в гуманітарній підгрупі про звільнення мене з цих посад", - сказала Геращенко.\r\nДепутат зазначила, що залишається відкритою для співпраці з новообраним Президента Володимиром Зеленським щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.\r\n"Я вважаю, що необхідно забезпечити 3-стороні перезавантаження учасників мінських груп. І від України, і від Росії, і від ОБСЄ", - додала парламентарій.\r\nГеращенко також очікує більшої активності від ОБСЄ в майбутньому і роботи на результат.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 18 квітня Геращенко повідомила, що Росія відмовилася підтримати припинення вогню на Донбасі на час великодніх свят.\r\nТакож Геращенко обговорювала з блогерами Порошенка можливість свого висунення в президенти в 2024 році.\r\nКрім того, Геращенко запросила відкриття кримінальної справи на Зеленського за сцени в серіалі "Слуга народу".\r\nТим часом Геращенко задекларувала дві квартири чоловіка у Києві, Lexus і майже 1 млн гривень доходів.