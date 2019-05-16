підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
16 травня 2019, четвер, 17:44 22
Верховна Рада і партії 2019-05-16T18:59:14+03:00
Українські Новини
Геращенко написала заяву про вихід з підгрупи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Геращенко написала заяву про вихід з підгрупи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Ірина Геращенко.
Ірина Геращенко.

Перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Герщенко вирішила скласти повноваження представниці України в підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях (Україна, Росія, Організація з безпеки та співробітництва в Європі) й уповноваженої Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це вона відповіла журналістам, передають Українські новини.

"Ви знаєте, зараз тривають дебати про перезавантаження Мінських груп. Я хочу проінформувати вас, що написала заяву як уповноважений Президента Порошенка з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та як представник України в гуманітарній підгрупі про звільнення мене з цих посад", - сказала Геращенко.

Депутат зазначила, що залишається відкритою для співпраці з новообраним Президента Володимиром Зеленським щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Я вважаю, що необхідно забезпечити 3-стороні перезавантаження учасників мінських груп. І від України, і від Росії, і від ОБСЄ", - додала парламентарій.

Геращенко також очікує більшої активності від ОБСЄ в майбутньому і роботи на результат.

Як повідомляли Українські Новини, 18 квітня Геращенко повідомила, що Росія відмовилася підтримати припинення вогню на Донбасі на час великодніх свят.

Також Геращенко обговорювала з блогерами Порошенка можливість свого висунення в президенти в 2024 році.

Крім того, Геращенко запросила відкриття кримінальної справи на Зеленського за сцени в серіалі "Слуга народу".

Тим часом Геращенко задекларувала дві квартири чоловіка у Києві, Lexus і майже 1 млн гривень доходів.

Більше новин про: ТКГ Ірина Геращенко Мирне врегулювання Ситуація на Сході

Архів
Новини
Під низкою обстрілів з БМП і гранатометів на Донбасі загинув український військовий 19:11
У Зеленського вже починають шукати надійні джерела постачання газу на опалювальний сезон 18:52
Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024 18:50
Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською 18:36
Нацбанк не хоче реструктуризувати борги Бахматюка, - ЗМІ 18:20
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою" 18:48
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok