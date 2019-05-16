Україна домовилася з Домінікою про скасування віз.\r\nПро це йдеться у повідомленні посольства України у Великобританії, передають Українські Новини.\r\nВідповідну угоду було підписано 15 травня в Лондоні.\r\nВід України його підписала посол у Великобританії Наталія Галибаренко, від Домініки - тимчасовий повірений у справах Співдружності Домініки у Великобританії Джанет Чарльз.\r\nУгода передбачає, що громадяни України і громадяни Домініки можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони протягом строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.\r\nПро дату вступу в силу угоди буде повідомлено додатково.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у квітні Україна встановила дипломатичні відносини з Домінікою.\r\nДомініка (Співдружність Домініки) - держава на однойменному острові з групи Малих Антильських островів у Карибському морі.\r\nНа острові територією 754 кв. км проживає близько 73,6 тис. жителів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна на рік продовжила безвиз з Північної Македонією.\r\nТим часом, більш двох мільйонів українців скористалися безвизом з початку дії.\r\nТакож українці зможуть перебувати в Уругваї без віз до 90 днів.