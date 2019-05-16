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16 травня 2019, четвер, 17:30 10
Світ 2019-05-16T18:31:53+03:00
Українські Новини
Україна домовилася з Домінікою про скасування віз

Україна домовилася з Домінікою про скасування віз

Україна домовилася з Домінікою про скасування віз.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Великобританії, передають Українські Новини.

Відповідну угоду було підписано 15 травня в Лондоні.

Від України його підписала посол у Великобританії Наталія Галибаренко, від Домініки - тимчасовий повірений у справах Співдружності Домініки у Великобританії Джанет Чарльз.

Угода передбачає, що громадяни України і громадяни Домініки можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони протягом строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Про дату вступу в силу угоди буде повідомлено додатково.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні Україна встановила дипломатичні відносини з Домінікою.

Домініка (Співдружність Домініки) - держава на однойменному острові з групи Малих Антильських островів у Карибському морі.

На острові територією 754 кв. км проживає близько 73,6 тис. жителів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна на рік продовжила безвиз з Північної Македонією.

Тим часом, більш двох мільйонів українців скористалися безвизом з початку дії.

Також українці зможуть перебувати в Уругваї без віз до 90 днів.

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