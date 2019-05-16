МВФ вважає, що газ для населення має бути за ринковою ціною

Міжнародний валютний фонд виступає за встановлення ринкової ціни на газ для населення.\r\nПро це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман на Міжнародній інвестиційній конференції, організованій Concorde Capital, передають Українські Новини.\r\nЛюнгман повідомив, що МВФ продовжує наполягати на встановленні ринкової ціни на газ для населення.\r\nПри цьому він зазначив, що якщо світові ціни на газ знижуються, то МВФ не проти того, щоб і ціна в Україні для населення теж знижувалася.\r\nОднак в разі підвищення світових цін, як зазначив представник МВФ, необхідно підвищувати їх і в Україні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, місія МВФ прибуде в Україну 21 травня.