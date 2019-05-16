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16 травня 2019, четвер, 15:50 19
Політика 2019-05-16T17:15:03+03:00
Українські Новини
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування

10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування

10,2% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", виступають за призначення прем'єр-міністром голови партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко, 10% - за голову партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка і 9,7% - за лідера "Опозиційної платформи - за життя" Юрія Бойка.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, кого б вони хотіли бачити новим прем'єром найближчим часом.

Більшість опитаних підтримали Тимошенко (10,2%), Смешка (10%), Бойка (9,7%).

За чинного прем'єра Володимира Гройсмана виступають 8,8%, за екс-міністра оборони Анатолія Гриценка - 7,1% і за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4,4%.

За призначення прем'єром чинного Президента Петра Порошенка виступають 3,9%, мера Львова Андрія Садового - 3,7% і бізнесмена Ігоря Коломойського - 2,3%.

Опитування проводилося з 30 квітня до 10 травня.

Опитано було 3 000 респондентів, стандартне відхилення +/- 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, у поліпшенні ситуації в країні в найближчі місяці впевнені 49,7% українців.

Більше 40% українців хочуть, щоб Президент пішов на прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР".

Тим часом, за даними опитування, 39,9% українців готові проголосувати за "Слугу народу", 10,9% - за "Опозиційну платформу", 10,6% - за БПП на виборах Ради.

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