САП відкрила справу проти Лещенка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження стосовно депутата Верховної Ради Сергія Лещенка (фракція "Блок Петра Порошенка") за підозрою в одержанні хабарів за лобіювання бізнес-інтересів.

Про це сказано в повідомленні прес-служби САП, передають Українські Новини.

"САП розпочато кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом України... Згідно з опублікованою у ЗМІ інформацією, народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме надання впливу на посадових осіб органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіа-просторі", - сказано в ньому.

Зокрема, перевіряється факт отримання Лещенком елітної квартири в центрі Києва як неправомірної вигоди.

З метою перевірки викладених фактів прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження і викликано на допит Лещенка.

Досудове розслідування в зазначеному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро.

САП буде здійснювати процесуальне керівництво.

Раніше ЗМІ опублікували інформацію про нібито причетність Лещенка до лобіювання інтересів олігарха Костянтина Григоришина.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ за вказівкою САП почало розслідувати можливе незаконне збагачення депутата Лещенка.

Зазначено, що у вересні 2016 року депутат придбав у власність 7,5 млн гривень, законність набуття яких не підтверджується доказами, за які придбав квартиру площею 200 кв. м у центрі Києва.

В 2017 році Лещенко виплатив 377 тис. гривень засновниці інтернет-видання "Українська правда" Олені Притулі в рахунок основної суми позики на квартиру.

Тим часом, НАБУ закрило справу про незаконне збагачення депутата Ради Лещенком (БПП).