Епіфаній розповів про ультиматуми і приниження з боку Філарета

Предстоятель Православної церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ), Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що з боку почесного патріарха Філарета відчував деяке приниження як предстоятеля церкви через тиск і вимоги, несумісні зі статутом та томосом.

Про це Епіфаній розповів в інтерв'ю "ВВС-Україна", коментуючи нарікання Філарета, що він не прислухається до думки і не спілкується з ним.

"Загалом я не ігнорував його думку, я часто з ним спілкувався та спілкуюсь. Але потрібно зрозуміти формат спілкування. Потрібно зрозуміти відмінність між порадами та ультиматумами. Спілкуючись з почесним патріархом Філаретом я неодноразово йому на цьому наголошував - я готовий прислухатись до його порад. Бо справді в нього є великий досвід керівництва церквою понад півстоліття. Але я не готовий виконувати певні ультиматуми, бо я законно обраний на Об'єднавчому соборі предстоятель. Одноосібно я не маю права змінювати те, що було прийнято колегіально собором. Тому я прислухався, я спілкувався, але весь цей час певною мірою було навіть деяке приниження мене як предстоятеля церкви через тиск та вимоги, несумісні зі статутом і томосом", - сказав Епіфаній.

Серед розбіжностей з Філаретом Епіфаній назвав бажання відходу від старих радянських традицій.

"Після обрання я багато говорив про необхідність реформування і відходу від старих радянських традицій, але це не було сприйнято ним як нормальне явище", - сказав він.

Також предстоятель ПЦУ зазначив, що заради миру та єдності робив та надалі робитиме усе залежне від нього, щоб все було добре.

Нагадаємо, патріарх Філарет звинуватив Епіфанія в тому, що ним керують інші сили і поскаржився, що він його уникає.

Тим часом Мінкультури заявляє, що заяви про нібито відновлення діяльності в Україні такого релігійного об'єднання як УПЦ КП не відповідають дійсності.