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16 травня 2019, четвер, 13:28 35
Життя 2019-05-16T15:30:04+03:00
Українські Новини
Українські знаменитості пройшлися подіумом на Поштовій площі у вишиванках

Українські знаменитості пройшлися подіумом на Поштовій площі у вишиванках

Сьогодні, 16 травня, відзначається Всесвітній день вишиванки. На честь цього свята у Києві на Поштовій площі пройшов народний показ вишиванок, у якому взяли участь українські знаменитості. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що сотні жителів Києва і туристів у вишиванках відвідали Поштову площу. Відзначається, що були представлені як сучасні вишиванки, так і ті, які передавалися з покоління в покоління.

В рамках святкування поруч з Річковим вокзалом пройшов показ вишиванок, у якому взяли участь українські виконавці, актори і телеведучі.

На заході в оригінальних вишиванках можна було побачити Ірину Білик, Світлану Тарабарову, Ольгу Сумську, Ольгу Цибульську, Тараса Тополю з дружиною — співачкою Aliosha, Славу Соломко, Христину Соловій і велику кількість інших зірок.

Також захід відвідав і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Крім того, на подіум виходили і маленькі моделі.

Украинские знаменитости прошлись в вышиванках по подиуму на
Українські знаменитості пройшлися у вишиванках подіумом на "Поштовій площі". Фото: Інформатор
Украинские знаменитости прошлись в вышиванках по подиуму на
Українські знаменитості пройшлися у вишиванках подіумом на "Поштовій площі". Фото: Інформатор
Украинские знаменитости прошлись в вышиванках по подиуму на
Українські знаменитості пройшлися у вишиванках подіумом на "Поштовій площі". Фото: Інформатор
Украинские знаменитости прошлись в вышиванках по подиуму на
Українські знаменитості пройшлися у вишиванках подіумом на "Поштовій площі". Фото: Інформатор
Украинские знаменитости прошлись в вышиванках по подиуму на
Українські знаменитості пройшлися у вишиванках подіумом на "Поштовій площі". Фото: Інформатор
Украинские знаменитости прошлись в вышиванках по подиуму на
Українські знаменитості пройшлися у вишиванках подіумом на "Поштовій площі". Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський у вишиванці привітав українців зі святом.

Також минулого року українці в різних куточках світу одягнули вишиванки.

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