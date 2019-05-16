Українські знаменитості пройшлися подіумом на Поштовій площі у вишиванках

Сьогодні, 16 травня, відзначається Всесвітній день вишиванки. На честь цього свята у Києві на Поштовій площі пройшов народний показ вишиванок, у якому взяли участь українські знаменитості. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що сотні жителів Києва і туристів у вишиванках відвідали Поштову площу. Відзначається, що були представлені як сучасні вишиванки, так і ті, які передавалися з покоління в покоління.

В рамках святкування поруч з Річковим вокзалом пройшов показ вишиванок, у якому взяли участь українські виконавці, актори і телеведучі.

На заході в оригінальних вишиванках можна було побачити Ірину Білик, Світлану Тарабарову, Ольгу Сумську, Ольгу Цибульську, Тараса Тополю з дружиною — співачкою Aliosha, Славу Соломко, Христину Соловій і велику кількість інших зірок.

Також захід відвідав і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Крім того, на подіум виходили і маленькі моделі.