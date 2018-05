Во всем мире украинцы празднуют День вышиванки.

Фотографии из разных уголков планеты публикуют в социальной сети Facebook.

Так, в вышиванки оделись украинцы в Южной Африке (ЮАР), в Ватикане, Франции, Китае, Таиланде и других странах.

А в Республике Казахстан украинцы в вышиванках развернули еще и 30-метровый рушник, представленный во время проведения Национального дня на ЭКСПО, говорится в сообщении на странице посольства Украины.

День вышиванки в Казахстане. Фото: facebоok.com/Посольство Украины в Республике Казахстан

День вышиванки в ЮАР. Фото: facebоok.com/Embassy of Ukraine to the Republic of South Africa

День вышиванки в Ватикане: Фото: facebоok.com/ Посольство Украины при Святом Престоле

День вышиванки во Франции. Фото: facebоok.com/Ambassade d'Ukraine en France / Посольство Украины во Франции

День вышиванки в Китае. Фото: facebоok.com / Embassy of Ukraine in China

Как сообщали Українські Новини, сегодня отмечают Всемирный день вышиванки. Также была обнародована полная программа мероприятий в Украине и заграницей.