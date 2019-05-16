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16 травня 2019, четвер, 13:21 23
Фінанси 2019-05-16T15:30:04+03:00
Українські Новини
Тігіпко назвав зростання ВВП на 2,2% поразкою для країни

Тігіпко назвав зростання ВВП на 2,2% поразкою для країни

Бізнесмен Сергій Тігіпко констатує, що більшість бізнесу в Україні задоволено зміною Президента.

Про це він повідомив на Міжнародній інвестиційній конференції, організованій Concorde Capital, передають Українські Новини.

"Більшість бізнесу задоволено. Чому? Як мінімум дві причини. Всі розуміють, що зростання у 2,2% ВВП це просто поразка при всіх розмовах про макрофінансової стабільності, це просто поразка для країни", - сказав бізнесмен.

Він додав, що всі силові органи причетні до того, що Петро Порошенко програв вибори.

"Один або два кроки нової влади у призначенні одіозних особистостей, або рішення з того ж Приватбанку і все дуже швидко може змінитися. Необхідна різкість у боротьбі з корупцією", - підкреслив бізнесмен.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-березні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 2,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінює зростання ВВП в 1-м кварталі в 2,2%.

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