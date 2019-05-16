Тігіпко назвав зростання ВВП на 2,2% поразкою для країни

Бізнесмен Сергій Тігіпко констатує, що більшість бізнесу в Україні задоволено зміною Президента.\r\nПро це він повідомив на Міжнародній інвестиційній конференції, організованій Concorde Capital, передають Українські Новини.\r\n"Більшість бізнесу задоволено. Чому? Як мінімум дві причини. Всі розуміють, що зростання у 2,2% ВВП це просто поразка при всіх розмовах про макрофінансової стабільності, це просто поразка для країни", - сказав бізнесмен.\r\nВін додав, що всі силові органи причетні до того, що Петро Порошенко програв вибори.\r\n"Один або два кроки нової влади у призначенні одіозних особистостей, або рішення з того ж Приватбанку і все дуже швидко може змінитися. Необхідна різкість у боротьбі з корупцією", - підкреслив бізнесмен.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у січні-березні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 2,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.\r\nМіністерство економічного розвитку і торгівлі оцінює зростання ВВП в 1-м кварталі в 2,2%.