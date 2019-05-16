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16 травня 2019, четвер, 13:05 14
Суспільство 2019-05-16T15:15:04+03:00
Українські Новини
Більше половини українців готові проголосувати за вступ в ЄС на референдумі, - опитування

Більше половини українців готові проголосувати за вступ в ЄС на референдумі, - опитування

57% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", готові проголосувати на референдумі за вступ України в Європейський Союз.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Близько 19% підтримують відновлення прагматичних економічних відносин з Росією та іншими країнами СНД.

13,6% опитаних не брали б участь у референдумі.

Опитування проводилося з 30 квітня до 10 травня.

Було опитано 3 000 респондентів, стандартне відхилення +/- 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко підписав указ про плані інтеграції України в ЄС і НАТО.

Тим часом, радник Зеленського пообіцяв референдум про вступ до НАТО, але не зараз.

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