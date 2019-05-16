Більше половини українців готові проголосувати за вступ в ЄС на референдумі, - опитування

57% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", готові проголосувати на референдумі за вступ України в Європейський Союз.\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.\r\nБлизько 19% підтримують відновлення прагматичних економічних відносин з Росією та іншими країнами СНД.\r\n13,6% опитаних не брали б участь у референдумі.\r\nОпитування проводилося з 30 квітня до 10 травня.\r\nБуло опитано 3 000 респондентів, стандартне відхилення +\/- 1,8%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко підписав указ про плані інтеграції України в ЄС і НАТО.\r\nТим часом, радник Зеленського пообіцяв референдум про вступ до НАТО, але не зараз.