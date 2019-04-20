Порошенко подписал указ о плане интеграции Украины в ЕС и НАТО

Президент Петр Порошенко утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) с целью обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса страны.

Об этом говорится в сообщении Администрации Президента, передают Українськi Новини.

Согласно документу, обеспечение выполнения данного плана мероприятий возложено на Кабинет Министров.

Информация о ходе его выполнения должна предоставляться Президенту ежеквартально.

Также Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны обеспечить рассмотрение на заседании СНБО в мае вопроса о проведении отдельных обзоров, которые включены в комплексный обзор сектора безопасности, и подать по итогам консультаций с представителями НАТО и государств-членов НАТО во втором полугодии текущего года на рассмотрение Президенту проекты законов об охране секретной информации и о разведке.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко подписал изменения в Конституцию о курсе на членство в НАТО и ЕС.

Ранее закон о закреплении в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО подписал Парубий.